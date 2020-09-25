RU
Все новости

На Луганщине от вызванной коронавирусом пневмонии умер житель Меловского района (Карта)

25.09.20 11:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 53 новых случая COVID-19, в том числе заболели 2 детей. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи в разрезе административных территорий области:

  • 17 – Северодонецк (2 – были в контакте с заболевшими ранее, 9 – больны пневмонией, 3 – с подозрительными симптомами; 1 – прибыл с неподконтрольных украинским властям территорий, 2 – самообращение);
  • 2 – Лисичанск (контактировали с заболевшими ранее);
  • 1 – Рубежное (контактировал с заболевшими ранее);
  • 6 – Беловодский район (2 – больны пневмонией, 3 – с подозрительными симптомами: 1 – прибыл с неподконтрольных территорий);
  • 3 – Белокуракинский район (2 – контактировали с заболевшими ранее, 1 – прибыл с неподконтрольных территорий);
  • 4 – Кременской район 4 (2 – контактировали с заболевшими ранее, 2 – больны пневмонией);
  • 2 – Меловской район (1 – контактировал с заболевшими ранее, 1 – болен пневмонией);
  • 6 – Попаснянский район (5 – контактировали с заболевшими ранее, 1 – болен пневмонией);
  • 1 – Новоайдарский район (болен пневмонией);
  • 1 – Троицкий район (прибыл с неподконтрольных территорий);
  • 3 – Станично-Луганский район 3 (2 – прибыли с неподконтрольных территорий, 1 – болен пневмонией);
  • 6 – Марковский район (3 – контактировали с заболевшими ранее, 2 – больны пневмонией, 1 – прибыл с неподконтрольных территорий);
  • 1 – Сватовский район (контактировал с заболевшими ранее).

За сутки зафиксирован один летальный случай – в Меловском районе. Возраст умершего – 61 год, причина смерти – пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.

1 человек (Троицкий район) снят с эпидемиологического надзора в связи с выездом за пределы контролируемой территории.

Всего по состоянию на 25 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 895 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 43 детей. Из них:

  • выздоровел – 461 человек;
  • продолжают лечение – 425 пациентов, в том числе 21 ребенок (104 человека лечатся в больницах, 321 – амбулаторно);
  • умерли – 9 человек.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк