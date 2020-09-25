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Зал ожидания: В «ДНР» проводят концерты в здании ж/д вокзала в Ясиноватой (Фото)

25.09.20 14:12
Ясиноватая
Ясиноватая / Фото: facebook.com

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) проводят концерты в здании железнодорожного вокзала. Об этом сообщил директор «республиканской» Донецкой филармонии Александр Парецкий в соцсети.

Он рассказал, что в Ясиноватой стартовал музыкальный проект «Зал ожидания», в рамках которого ежемесячно на железнодорожной станции города Ясиноватая «будут проходить концерты артистов и коллектива Донецкой государственной академической филармонии».

«Открыли проект струнный ансамбль "Дива-квартет", ритм-секция и вокалистка Анастасия Гладыш», – сообщил Парецкий.

По его мнению, интерьер вокзала располагает к проведению концертных программ.

Парецкий также анонсировал очередной концерт, который состоится 27 октября. Билеты на него продают по цене в 100 руб. (38 грн по местному курсу на 25.09.2020).

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