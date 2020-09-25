Школьница из Краматорска будет получать президентскую стипендию

Ученице 8 класса Краматорской украинской гимназии Анне Рыщенко назначена стипендия президента Украины по итогам ХХ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«В соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины от 23 сентября 2020 года № 1167 стипендии Президента Украины назначены 14 победителям конкурса, среди них – и Анне Рыщенко, ученице 8 класса Краматорской украинской гимназии Краматорского городского совета Донецкой области. Поздравляем теперь уже ученицу 9 класса Рыщенко Анну и ее учителя Савчук Ирину Григорьевну с высоким результатом и почетной наградой от главы страны», – говорится в сообщении.