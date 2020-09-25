На Донетчине начальника отделения патрульной полиции поймали на взятке

На Донетчине начальник одного из отделений Управления патрульной полиции в Донецкой области требовал взятку за разрешение на размещение билбордов. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2020 года начальник отделения безопасности дорожного движения батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск УПП в Донецкой области требовал у жителя г. Мариуполя неправомерную выгоду. За 8400 грн правоохранитель обещал согласовать техническую документацию на установку рекламных билбордов вдоль дорог в Добропольском районе. При получении взятки в служебном кабинете злоумышленник разоблачены и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», – говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.