5 лет назад российским самолетам запретили летать над Украиной: Как вводили запреты

25 сентября, 5 лет назад Кабинет министров Украины принял решение о запрете полетов российских авиакомпаний в Украине. Запрет на полеты начал действовать с 25 октября того же года. Таким образом были реализованы санкции против страны-агрессора. Об этом пишет «Gazeta.ua».

«Нечего делать российским самолетам с российскими триколорами в украинских аэропортах», – заявил тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

Кроме того, запретили транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины, если они содержат товары военного назначения, двойного назначения или российскую военную живую силу.

Росавиация по указанию Минтранса РФ уведомила все украинские авиакомпании о введении запрета на полеты в Россию с 25 октября 2015 года в ответ на украинские санкции. Украина же ответила РФ теперь уже полным запретом на любые транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины.

«Запрет касается всей гражданской авиации Российской Федерации. Решение приняли еще и в связи с обострением внешнеполитической ситуации. Ведь Россия может использовать украинское воздушное пространство для осуществления провокаций. Мы ожидали, что Россия отменит свои решения на запрет украинским компаниям осуществлять полеты в Россию и через территорию России, однако они, как всегда, не согласилась на законные условия украинской стороны. Теперь российские самолеты больше не имеют права летать над Украиной», – говорил Яценюк.

За нарушение решения Украины российские авиакомпании получали штрафы – 136 тыс. грн за каждый перелет. Исключение сделали только в 2019-м для одного самолета авиакомпании «Глобус» Boeing-738, выполнявшего рейс из итальянского города Бари в Москву. Ему позволили обойти грозу через Украину.

Однако авиакомпании других стран продолжили полеты между странами. В первую очередь выгоду от этого получила белорусская авиакомпания «Белавиа», поскольку Беларусь заявила о готовности обеспечить авиасообщение между Украиной и РФ.