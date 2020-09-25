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Пересечение линии разграничения: В «ЛНР» ввели ограничения на «Станице Луганской»

25.09.20 13:02
КПП «ЛНР» в Станице Луганской / Фото из открытых источников
КПП «ЛНР» в Станице Луганской / Фото из открытых источников

В «ЛНР» ввели ограничения для тех, кто пересекает линию разграничения через КПП «Станица Луганская».

«Указ» «главы ЛНР» Леонида Пасечника сегодня, 25 сентября, был опубликован на местных интернет-ресурсах.

Сообщается, что «указ» был подписан «в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Согласно «документу», «въезд граждан на территорию ЛНР с территории Украины и выезд граждан с территории ЛНР на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц».

Ранее в соцсетях сообщалось, что «ЛНР» намерена закрыть «границы».

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина КПП «ДНР» «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

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