В «ЛНР» на двух новых КПП устанавливают модули (Фото)

В «ЛНР» на КПП «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое» устанавливают служебные модули. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ЛНР», «сотрудниками строительных организаций продолжились работы по планировке площадок пунктов пропуска "Луганск – Счастье", "Первомайск – Золотое", укладке асфальтированного покрытия проезжей части, а также установке служебных модулей».

Как сообщалось ранее, 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность по открытию пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое». Это будут первые автомобильные пункты пропуска. С 2014 года между «ЛНР» и подконтрольной Украине частью Луганщины действует только один пункт пропуска, пеший – КПВВ «Станица Луганская». Украинская сторона планирует, что новый КПВВ в Счастье должен быть готов к открытию 10 ноября текущего года.