Точка поставлена: ВАКС подтвердил, что формула «Роттердам+» – законна

Точка поставлена. Формула «Роттердам+» – абсолютно закона, а расследование против нее было безосновательным. В четверг, 24 сентября, Высший антикоррупционный суд подтвердил – прокуроры законно остановили производство месяц назад. Ведь ни убытков, ни пострадавших от расчета цены угля по принципу импортного паритета детективы НАБУ не нашли, а многочисленные экспертизы – не подтвердили. Специализированная антикоррупционная прокуратура доказала – состава преступления нет. Об этом сообщает телеканал «Украина».

«На сегодняшний день дело закрыто. Судья нам сегодня (24 сентября, – ред.) объявила полный текст решения. Она также приняла во внимание, что в течение почти четырех лет этому расследованию никто не мешал. Расследование шло своим образом и прокуроры, и детективы могли собирать все необходимые им документы», – говорит адвокат бывших подозреваемых по делу «Роттердам+» Ирина Одинец.

Под подозрением на время расследования были шесть человек. Среди них чиновники частных компаний и экс-глава энергетической Нацкомиссии. За 100 млн государственных денег 10 детективов годами искали пострадавших и доказательств. Безрезультатно. Не замечали даже, что по схожей формуле, которую признавали в МВФ, Украина покупала газ и ядерное топливо. Среди многих экспертиз была и масштабная от Службы безопасности Украины, которая тоже не обнаружила преступления.