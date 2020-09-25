В Краматорске отменили мероприятия на День города

В Краматорске отменили запланированные массовые мероприятия на День города. Об этом сегодня, 25 сентября, в своем Facebook сообщил городской голова Краматорска Андрей Панков.

«Объективная реальность такова: Краматорск находится в "желтой зоне" эпидемической опасности. В связи с этим вынужденно принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали и к которому мы все готовились. Убедительно призываю всех к пониманию: переход в следующую зону эпидемической опасности повлечет за собой ряд серьезных ограничений в работе рынков, общественных пространств, заведений питания, ограничения в передвижении и т.д.», – написал Панков.

Также он сообщил, что почувствовал недомогание, сдал тест на COVID и ушел на самоизоляцию, работает сейчас в режиме онлайн.