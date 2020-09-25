В Казахстане вынесли второй за полгода приговор участнику НВФ на Донбассе

В Казахстане завершился суд над участником незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда города Алматы, передает «Сегодня».

Отмечается, что подсудимый с сентября 2014 года по 2016 год умышленно и неправомерно принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, где воевал на стороне НВФ против ВСУ. При этом судья указал на «отсутствие признаков наемничества».

Свою вину мужчина не отрицал, в связи с чем суд признал его виновным в нарушении статьи об участии в иностранных вооруженных конфликтах и приговорил к 3-м годам колонии.

Напомним, в мае этого года в Казахстане суд приговорил Евгения Щербака (позывной «Казах») к 4,5 годам лишения свободы за «умышленное неправомерное участие гражданина республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества». Как сообщалось ранее, 36-летний Щербак (позывной «Казах») воевал в 2014 году на Донбассе в составе незаконного вооруженного формирования «Спарта» под руководством ликвидированного в Донецке Арсения Павлова («Моторола»).