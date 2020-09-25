Бердянский суд вынес приговор «депутату ДНР»

Бердянский городской суд Запорожской области заочно приговорил к 8 годам лишения свободы «депутата народного совета ДНР». Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что в апреле-мае 2014 года мужчина неоднократно проводил в г. Новогродовка массовые мероприятия и митинги, на которых публично распространял идеологию «русского мира». Впоследствии осужденный участвовал в организации на территории города «референдума» по определению самостоятельности «ДНР».

«Кроме того, занимая должность так называемого "депутата народного совета ДНР", мужчина продолжил распространять через средства массовой информации пропагандистские идеи для формирования мнения среди населения о легитимности оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой области», – отметили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и заочно приговорил к 8 годам лишения свободы.