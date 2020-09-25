Бюджет -2021: На компенсации за разрушенное жилье на Донбассе предусмотрено 114 миллионов

В этом году из госбюджета выделили 20 млн грн на компенсации за разрушенное вследствие обстрелов жилье на Донбассе. На следующий год Министерство финансов подтвердило 114 млн грн. Об этом заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук, передает «Громадське радіо».

Она уточнила, что бюджет еще не принят, поэтому сумма может меняться.

«В этом году были ограничения из-за COVID-19. На следующий год у нас есть в разы больше сумма. Этот процесс будет длительным. 114 миллионов в бюджетной программе – это существенно», – отметила Голованчук.

По ее словам, 20 млн грн, выделенных в этом году, хватит на компенсации для около 63-66 семей.

«Мы не выкупаем дома, а возобновляем право людей на жилье. Мы не возмещаем полностью стоимость утраченного имущества, но 300 тысяч гривен на Донетчине и Луганщине – достаточная сумма, чтобы приобрести жилье и восстановить это право», – говорит она.

На один дом можно выделять не более 300 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе.