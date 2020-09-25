За неделю КПВВ «Станица Луганская» пересекли почти 20 тыс. человек, КПВВ «Новотроицкое» – 633

За неделю линию разграничения на Донбассе через КПВВ «Станица Луганская» пересекли почти 20 тыс. человек, через КПВВ «Новотроицкое» – 633 человека. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве напомнили, что по решению командующего Операции Объединенных сил открыты для пропуска через линию разграничения 3 КПВВ. Согласно осеннему графику, контрольные пункты работают ежедневно с 7:00 до 18:30.

Пропускные операции на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» осуществляются ежедневно. За неделю через этот КПВВ на временно неподконтрольную территорию Украины проследовали 10 889 человек, а на подконтрольную – 8 774 человека.

В Госпогранслужбе также отмечают, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжали блокировать движение людей через гуманитарные дорожные коридоры со временно неподконтрольной частью Донетчины.

«Так, напротив контрольного пункта "Новотроицкое" за неделю оккупанты разблокировали движение дважды. В этот период 166 граждан и 23 транспортных средства попали на контролируемую территорию, одновременно 467 граждан и 61 транспортное средство проследовали ко временно оккупированной территории Украины. Движение через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" было полностью заблокировано со стороны оккупантов», – отмечают в пограничном ведомстве.

Кроме того, на этой неделе через КПВВ «Новотроицкое» в неподконтрольный украинским властям Донецк проследовали 8 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

«Для нужд гражданского населения международная организация направила продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы. Общий вес гуманитарного груза составил более 171 тонны», – рассказали в ГПСУ.