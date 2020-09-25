Правоохранители возьмут на учет украинских пользователей «ВКонтакте», – СНБО

Украинских пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» начнут брать на учет полиции. Правоохранители будут расследовать факты распространения контента в запрещенной в Украине соцсети. Об этом на онлайн-конференции «Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает «РБК-Украина».

Он напомнил, что согласно украинскому законодательству о санкциях, «ВКонтакте» не имеет права работать на территории Украины.

«Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси… Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен», – отметил Данилов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что украинские пользователи должны осознавать всю ответственность.

«Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами», – добавил секретарь СНБО.

Напомним, в мае 2017 года по решению властей был заблокирован ряд российских интернет-ресурсов. Это было сделано с целью оградить Украину от пропаганды страны-агрессора в условиях гибридной войны. На три года были запрещены социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, сервисы «Яндекс» и ряд других ресурсов.

14 мая 2020 года указом президента Украины Владимира Зеленского эти санкции были продолжены.

В сентябре 2020 года в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к соцсети «ВКонтакте» украинским пользователям.