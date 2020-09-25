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За 46 миллионов гривен: На Донетчине отремонтировали два детсада (Фото)

25.09.20 15:18
Бахмут
Бахмут / Фото: facebook.com

В Бахмуте (Донецкая обл.) капитально отремонтированы 2 детсада – «Гусельки» и «Одуванчик». Об этом сегодня, 25 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Восстановление проводилось в рамках национальной программы «Большая стройка», на капремонт потрачены более 46 млн грн. «Теперь дети воспитываются в современных заведениях с удобными и безопасными условиями», – отметил Кириленко.

В этом году в рамках «Большой стройки», напомнил губернатор, на Донетчине уже отремонтированы 4 детских сада: «Юный моряк» в Мариуполе, «Гусельки», «Одуванчик» и «Крепыш» в Бахмуте. Еще на одном объекте в Краматорске (детсад «Зернышко») завершаются ремонтные работы.

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