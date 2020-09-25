Мариуполь попал в «желтую зону», но не будет отменять День города

Городские власти Мариуполя решили не отменять трехдневное празднование Дня города. Чиновники убеждены, что количество больных коронавирусом после массовых гуляний не увеличится, поскольку будут соблюдаться меры безопасности. Об этом сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова, передает «ТВ7».

Накануне при новом распределении карантинных зон по заболеваемости коронавирусом Мариуполь попал в «желтую зону».

«Ряд городов массовые мероприятия проводили и мы не видели рост динамики, связанной с празднованием Дня города на свежем воздухе. Поэтому в Мариуполе предусмотрено три различных локации и три дня. То есть максимально все меры безопасности мы приняли: будет доступ людей к маскам, если они их забыли. Будут и санитайзеры, которые расставлены повсюду. Но ключевое и главное, что весь мир сейчас учится жить с новым вирусом», – сказала Сухова.

Напомним, в эти выходные, с 25 по 27 сентября, Мариуполь будет отмечать 242 года со дня основания города. Мероприятия охватят три локации: Театральную площадь, площадь Свободы и яхт-клуб «Азовсталь».

26 сентября в 17:30 от Театральной площади до площади Свободы по проспекту Мира пройдет праздничный парад с участием звезды Ольги Поляковой. После, на площади Свободы выступят группы «Ляпис 98» и «Агонь». Также свою концертную программу жителям подарит и Ольга Полякова.

26 и 27 сентября в Театральном сквере будет проходить детская программа. Посетителей ожидают: музыкальное научное шоу, гигантский твистер, спин арт, лаборатория сумасшедшего ученого, гонки на радиоуправлении и сказочные герои.

Ранее сообщалось, что в Краматорске отменили запланированные массовые мероприятия на День города, и мэр ушел на самоизоляцию.