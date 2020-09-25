Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали два современных аппарата ИВЛ медикам Старобельска

На Луганщине Старобельская центральная районная больница получила два высококлассных аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Ключевым элементом помощи стране в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине" стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Первые из них переданы в государственные больницы Украины еще в марте 2020 года. Оборудование от Фонда поставляется как в крупные клиники областных центров, так и небольшие больницы регионов Украины, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех. Ведь во многих учреждениях здравоохранения аппараты ИВЛ либо отсутствовали совсем, либо были закуплены еще в прошлом веке, поэтому врачи не могли предоставить качественную медицинскую помощь пациентам с осложнениями от COVID-19», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Как сообщила представитель ДТЭК Алина Кучеренко, с февраля 2020 года Фонд Рината Ахметова обеспечивает врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самым необходимым.

«Государственным больницам передано больше 200 тыс. единиц средств индивидуальной защиты. Также медики получили от Фонда 320 тыс. экспресс-тестов. Фонд приобрел множество единиц уникального оборудования: изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, анализатор проб в комплекте с тест-картриджами, анализатор ПЦР-тестов на коронавирус, источник бесперебойного питания и многое другое. Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременного оборудования. В больницы Луганской области Фонд Рината Ахметова и ДТЭК уже передали 10 аппаратов ИВЛ. Это помощь региону в борьбе за спасение человеческих жизней как сейчас, во время пандемии, так и после ее завершения», – отметила Алина Кучеренко.

По словам главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, поддержка очень нужна врачам.

«В области ежедневно госпитализируют 30–40 больных. Поэтому помощь крайне своевременная. В целом именно Фонд оказал области наибольшую помощь. Огромная благодарность», – отметил Сергей Гайдай.

Его слова поддержала директор больницы Галина Горбаченко: «Спасибо Фонду Рината Ахметова. Сегодня мы успешно боремся с коронавирусом и надеемся на победу. Мы ждали эти аппараты ИВЛ и будем их использовать также для лечения пациентов с другими заболеваниями».

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве. На сегодняшний день Фонд передал более 130 единиц такого оборудования.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.