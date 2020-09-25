«Хватит стоять в позе плохих танцоров»: Сивохо заявил, что миру в Украине ничего не мешает

Для установления мира в Украине нет никаких препятствий – нужно просто выполнять обязательства в рамках подписанных соглашений. Такое мнение высказал глава «Национальной платформы примирения и единства» Сергей Сивохо, передает «Украина 24».

«Сейчас площадок для мирного процесса очень много, толку только нет. Давайте возьмем основную площадку – ТКГ. Сначала смена руководства нашей делегации воспринялась позитивно, потому что Леонид Макарович (Кравчук – ред.) и Витольд Павлович (Фокин – ред.) это опытные и договороспособные политики. Но стоит им сделать какие-то важные для мирного процесса заявления, власть, которая сама же делегировала им полномочия, начинает делать странное лицо и отмораживаться», – сказал Сивохо.

По его мнению, для установления мира «нужно выполнять обязательства».

«Не надо заигрывать и заигрываться, просто нужно выполнять обязательства Украины в рамках подписанных соглашений и свои предвыборные обещания. И будет счастье всем. Вся Украина ждет решительного решения по Донбассу, скажем так. Поэтому хватит стоять в позе плохих танцоров, миру в Украине ничего не мешает», – резюмировал экс-советник секретаря СНБО.