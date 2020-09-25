Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали медикам Новоайдара аппараты ИВЛ экспертного класса

23 сентября врачи Новоайдарской многопрофильной больницы (Луганская область) получили два аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК. Оборудование закуплено в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней», сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметов выделил на борьбу с коронавирусной инфекцией 300 млн грн. Помощь получили государственные больницы в 16 регионах Украины. Главной медицинской потребностью медиков остаются аппараты искусственной вентиляции легких, поэтому Фонд Рината Ахметова закупил сразу 204 аппарата ИВЛ высокого класса, из которых свыше 120 уже переданы в клиники и спасают жизни пациентов с тяжелыми осложнениями. Луганская область получила от Фонда уже 14 аппаратов. Ранее медики региона также получили 30 тыс. экспресс-тестов для определения коронавируса и 25 тыс. единиц средств индивидуальной защиты», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Директор ДТЭК Луганская ТЭС Борис Сафонов поблагодарил медиков за их самоотверженный труд и отметил, что оборудование, которое передается, станет для врачей надежным помощником: «Сегодня Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передают медикам Новоайдара два высококлассных современных аппарата ИВЛ. Вместе с тем, эти аппараты просты в подключении и использовании, а также в значительной степени исключают влияние человеческого фактора. Поэтому могут быть использованы сразу же после установки, что очень важно в условиях пандемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас».

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай отметил, что Фонд Рината Ахметова предоставил региону наибольшую помощь.

«К сожалению, бюджет области не позволяет обеспечить все больницы всем необходимым. Поэтому помощь, которую оказал Фонд Рината Ахметова, очень своевременна. Особенно сейчас, когда начинается вторая волна пандемии. Большое спасибо»,– сказал Сергей Гайдай.

Директор Новоайдарской многопрофильной больницы Дмитрий Гречишкин поблагодарил Фонд Рината Ахметова: «От всех сотрудников говорю: спасибо за эту помощь. Очень важно иметь оборудование, которое будет помогать спасать жизни».

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.