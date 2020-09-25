Вернулись в «Л-ДНР»: В «республиках» переселенцы сталкиваются с новыми проблемами

Среди переселенцев на неподконтрольную территорию возвращаются, в основном, люди пожилого возраста. Причем, если они уже переехали в «Л-ДНР», то большинство из них не планируют возвращаться на подконтрольную территорию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе презентации Отчета национальной системы мониторинга по ВПЛ* за период март-июнь 2020 года сообщил менеджер программ представительства МОМ в Украине Роман Лунин.

Несмотря на то, что переселенцы сталкиваются с многими проблемами (жилье, трудоустройство, постоянный источник доходов и пр.), большинство из них продолжает проживать в принимающих громадах.

Количество же респондентов, которые хотели бы вернуться домой на неподконтрольную территорию после завершения вооруженного конфликта, снизилось с 28% в декабре 2018 года до 19% в июне 2020 года. Также на 5% увеличиталсь доля тех, кто уверен, что не вернется в «Л-ДНР».

«Мы проводили опрос и тех переселенцев, которые по разным причинам решили вернуться на неподконтрольную территорию – или на какой-то период, или на постоянно проживание. В ходе телефонного опроса, который мы проводили с апреля по июнь этого года, мы опросили около 700 респондентов. Из них около 30% – это были переселенцы, которые вернулись на неподконтрольную территорию. Это не статистическая выборка, но эти интервью дают нам понимание, почему некоторые ВПЛ принимают решение о возвращении», – пояснил Роман Лунин.

Возвращаются домой преимущественно женщины (55%) в возрасте 60+ (65%). Среди мужчин также едут домой за линию разграничения лица пожилого возраста (64% от таких переселенцев).

Еще одна характеристика: уезжают назад в большинстве своем одинокие люди (47%) или парами (42%). «То есть чем старше человек, чем меньше близких родственников у него есть на подконтрольной территории, тем больше вероятность его возвращения на неподконтрольную территорию. Именно из-за отсутствия ресурсов поддерживать свою жизнь на подконтрольной территории», – прокомментировал представитель МОМ.

Как и раньше, главная причина возврата – наличие в «Л-ДНР» своего жилья. Это отметили 86% вернувшихся переселенцев трудоспособного возраста (35-39 лет) и 94% людей старше 60 лет. «Наличие собственного жилья соответствует основной проблеме, которую переселенцы называют на подконтрольной территории – отсутствие собственного или доступного по цене жилья. Почти все ВПЛ (96%), которые вернулись на неподконтрольную территорию, проживают в собственных квартирах, домах», – отметил Лунин.

В ходе фокус-групп 50-летняя женщина, вернувшаяся в Луганск, сообщила: «[На подконтрольной территории] заработок не соответствует расходам. Большинство заработанных денег идут на аренду жилья. При карантине были случаи, когда ВПЛ не могли оплатить аренду, и были вынуждены вернуться на неподконтрольную территорию».

Также среди мотивов возврата – семейные причины. Но это свойственно преимущественно переселенцам в возрасте от 18 до 34 лет.

Однако вернувшись в «Л-ДНР» переселенцы сталкиваются с новыми проблемами. Среди главных – вопросы безопасности, доступ до медикаментов и медобслуживания. «Моя бабушка столкнулась с ситуацией, когда врач прописал лекарства, которые здесь невозможно приобрети. Он сказал, что их можно купить или заказать на подконтрольной территории. Он назначает то, что следует, но это невозможно купить в нашем городе», – отметила в ходе фокус-группы 39-летняя переселенка, которая вернулась в «ЛНР».

Опрос показал, что в «ЛНР» чаще сообщали о проблеме приобретения необходимых лекарств.

Также 9% вернувшихся в возрасте до 64 лет отметили проблематику оплаты коммунальных услуг в «Л-ДНР», на это же обратили внимание 10% людей старше 65 лет.

Несмотря на проблемы, тем не менее, большинство вернувшихся переселенцев не планируют переезжать на подконтрольную территорию. Этот показатель был высоким как ранее (83% в сентября 2019 года), так и в этом году (82% в марте 2020 года).

Как сообщалось ранее, во время карантина сократилась занятость переселенцев в большинстве регионах Украины. Однако на востоке страны уровень их трудоустройства вырос. За этот период доход на члена семьи упал ниже фактического прожиточного минимума. При карантине почти половина ВПЛ вынуждена была менять жилье, т.к. не могли дальше оплачивать высокую арендную плату.

* Международная организация по миграции (МОМ) проводит национальный мониторинг ВПЛ, начиная с марта 2016 года. Данный отчет включает 16-17 раунды исследования, которые охватывают период март-июнь 2020 года. Было опрошено более 12 тыс. респондентов из числа переселенцев в 24 регионах Украины. Опросы проводились как в виде личного интервью, так и по телефону. Также проведено 10 фокус-групп с переселенцами – с ключевыми информаторами и теми, кто вернулся на неподконтрольную территорию.