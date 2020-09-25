В «ЛНР»: В Антраците отменили празднование Дня города

В неподконтрольном украинской власти Антраците (Луганская обл.) из-за распространения коронавируса отменили празднования ко Дню города и района, запланированные на 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба «администрации» Антрацита и Антрацитовского района.

Как сообщается, накануне состоялось заседание «комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций» при «администрации» Антрацита и Антрацитовского района.

«Главврач городской санитарно-эпидемической станции Владимир Кострюков и главврач центральной городской многопрофильной больницы Евгений Бровкин сообщили о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в последние пять дней, соответственно, об увеличении количества контактировавших с ними людей, о сезонном росте простудных заболеваний. После обсуждения вопроса принято решение об отмене массовых праздничных мероприятий в честь 125-й годовщины города Антрацита и 84-й годовщины Антрацитовского района, предпраздничной ярмарки», – говорится в сообщении.

Кроме того, «комиссия» рекомендовала «неукоснительное соблюдение масочного режима на всех предприятиях, в учреждениях, торговых объектах, объектах обслуживания, на транспорте».

«Руководителей предприятий и учреждений обязали обеспечить ежедневное измерение температуры в коллективах, недопущение к работе сотрудников с повышенной температурой», – уверяют в городской «администрации».