Родители озабочены: Школьники Донетчины радуются нехватке учебников (Видео)

В школах Донетчины не хватает учебников на украинском языке. Например, в школах Краматорска недостает 32 тыс. экземпляров.

Кто-то покупает книги в магазинах, кто-то через интернет. В краматорских пабликах в соцсетах масса объявлений от родителей – «куплю украиноязычные учебники». Новые книги обходятся в 150-170 грн.

Школьница София из Краматорска только радуется нехватке учебников, т.к. устала носить тяжелый портфель. Говорит, что всю необходимую информацию скачивает на планшет, например, учебник по украинскому языку. «Пишу в поисковике – "скачать книгу" по какому-то предмету и конкретного автора. И скачиваю», – делится девочка.

Кроме того, в школы в этом году провели wi-fi, дети могут читать книги в онлайн-режиме. «Я рекомендую им использовать планшеты, мобильные телефоны. Предоставляю интернет-ресурсы, которые нам могут понадобиться на уроке. Кроме того, у нас есть проектор, и мы можем выводить на информацию на большой экран. Еще плюс от этого – мы можем пользоваться не одним учебником, а при необходимости и иных авторов», – отмечает преподавательница Марина Клименко.

В классах бумажные учебники распределили на несколько школьников. Их используют на уроках. А вот на дом выдали русскоязычные книги. «Русскоязычные классы перешли на украиноязычное образование. И у нас серьезная проблема в 4-х классах – не хватает где-то 25% учебников», – говорит школьный библиотекарь Ульяна Шакалова.

В городском управлении образования Краматорска нехватку учебников также связывают с тем, что в этом году увеличилось число школьников. Решить проблему обещают в ближайшее время, в том числе, за счет перераспределения учебников между школами области.

Уже в следующем году для учащихся 4-х классов напечатают новые учебники по программе Новой украинской школы. Тогда и дефицит прекратится.

Как сообщалось ранее, в связи с переходом с 1 сентября русскоязычных классов на украинский язык образования в школах Украины не хватает учебников. Одним только 6-классникам нужны 40 тыс. комплектов. В правительстве обещают решить проблему лишь в декабре.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»