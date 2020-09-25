Пока на две недели: В «ДНР» вузы переводят на дистанционное обучение

В «ДНР» во всех учебных заведениях высшего профессионального образования вводится дистанционное обучение. Предварительно на две недели – с 28 сентября до 11 октября, с возможностью дальнейшего продления. Соответствующий «приказ» опубликовало «минобразования ДНР».

Официальная причина временного перевода вузов на дистанционное обучение – «в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».

Как утверждается в «документе», оплату труда преподавателям будут осуществлять за предусмотренные учебными планами и образовательными программами часы.

«Проходили внутренние совещания, где специалисты оценивали сложившуюся на данный момент ситуацию с зараженными COVID-19 в вузах республики. Необходимость решения подтвердили и российские коллеги», – комментирует ситуацию один из местных Telegram-каналов.

«Ранние "громкие" заявления ряда лиц о том, что "дистанционного обучения не будет, оно не нужно, COVID-19 не поразил университеты" – в результате они оказались ложными», – резюмирует паблик.

Напомним, в «ДНР» сложилась напряженной ситуация с коронавирусом в вузах. Некоторые группы переводят на самоизоляцию. В частности, «республиканский» «Донецкий национальный технический университет» перевел на самоизоляцию две группы третьекурсников. Те, кто жил в общежитиях, отправляются домой.

Кроме того, в соцсетях сообщают о том, что 23 сентября от пневмонии умерла преподаватель донецкой гимназии, номер не называется. Женщина была на работе, ей стало плохо – положили в больницу. Подтвердилась пневмония вирусной природы, результатов тестов на коронавирус еще нет.