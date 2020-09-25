Не любит Пушилина: В «ДНР» в третий раз задержали «республиканского» пропагандиста

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 25 сентября, задержан «республиканский» пропагандист Роман Манекин. Об этом сообщают в соцсетях, передают «Донецкие новости».

«Пришла информация о задержании Романа Манекина, он доставлен в здание Ворошиловского РОВД. Причины и обстоятельства задержания уточняем», – пишут в пабликах.

Отметим, что при этом сегодня примерно в 13:00 на страницах Манекина в соцсетях были опубликованы очередные его посты.

Как сообщал сам Манекин, на днях ему на телефон звонил представитель «генпрокуратуры ДНР», потом пришло «приглашение» явиться в «генпрокуратуру» 24.09.2020 в 11:00 (каб. 314). «Для дачи объяснений по поводу нарушений законов и вручения вам акта прокурорского реагирования. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Генеральная прокуратура также уведомляет, что соответствующее приглашение было направлено в письменной форме по вашим адресам регистрации и проживания», – говорилось в «приглашении».

При этом в соцсети Манекин опубликовал открытое обращение к «генпрокурору», что не собирается реагировать на вызов. Вероятно, неявка в «прокуратуру» и стала причиной задержания пропагандиста.

Напомним, что Роман Манекин родился в Макеевке, ему 55 лет. Но в 90-е годы переехал в Москву. В 2014 году вернулся в Макеевку для участия в «русской весне». Со временем смог переехать в Донецк, где по сей день снимает квартиру. Он характеризует себя как «убежденный ДНР-овец, в базах данных СБУ с 2000 года».

Макеевчанин регулярно публикуется в соцсетях, посты его сумбурны и эмоциональны. Но главный посыл – критика «главы ДНР» Дениса Пушилина. В прошлом году Манекин даже написал письмо Владимиру Путину, в котором обвинил «главу ДНР» в проукраинской позиции.

Его уже дважды задерживали в «ДНР»:

весной 2015 года. «Мой первый арест был связан с публикацией в сети Интернет петиции с обращением в генеральную прокуратуру ДНР с требованием привлечь к уголовной ответственности гр. Пушилина Д.В. за публичное высказывание в Минске о том, что ДНР – это Украина», – писал Манекин ;

в октябре 2017 года, тогда его делом занимался «УБОП МВД ДНР». «Второй захват был связан с публикацией в Сети информации о домашнем аресте министра МВД ДНР А. Дикого и его окружения», – считает «республиканец». В «ДНР» же объяснили арест Манекина получением информации о «государственном перевороте».

В Донецке Манекин женился второй раз. Однако новая супруга, по его словам, «не была готова к такой "совместной жизни". В результате, мы разъехались». Дело в том, что женщина также пострадала при задержании супруга в 2017 году. «Жена никогда не интересовалась политикой, не вникала в мои дела. Но при аресте бандиты УБОПа захватили и ее. Одевали на голову мешок, подвергли многочасовому "опросу", прочим "удовольствиям"», – отмечал пропагандист.

Теперь он использует бывшую супругу в качестве собственного пиара в борьбе как с Пушилиным, так и с иными «чиновниками».

Так, одна из излюбленных тем Манекина последних месяцев – борьба с главой «пенсионного фонда ДНР» Галиной Сагайдаковой. Он посчитал личным вызовом то, что у его бывшей супруги возникли проблемы с оформлением пенсии в «ДНР». Пенсию женщина смогла получить лишь спустя 7 месяцев, и Манекин связал это лишь с тем, что она являлась его супругой.

Потом бедной женщине в августе отказали в трудоустройстве в школе № 11 Донецка. И это опять вылилось в серию постов, в которых Манекин постоянно подчеркивает, что это месть лично ему от «республиканской верхушки». Т.к. в школе № 11 учится Кира Пушилина – дочь «главы ДНР» Дениса Пушилина, а также ребенок руководителя «центрального исполкома» общественного движения «Донецкая республика» (правящая в «ДНР» партия) Алексея Муратова.

Также Манекин освещает ход судебного процесса в «ДНР» над иным «республиканским» блогером – Александром Болотиным, которого судят тоже за его посты в соцсетях.

Манекин имеет связи с разными руководителями в «ДНР», которые периодически ему «сливают» компромат, а блогер охотно его публикует. Также одни из тем блогера – критика работы «паспортных столов», больниц Донецка и других аспектов жизни в «республике».