ДонНТУ, педколледж, школа: В Покровске вспышка коронавируса в учебных учреждениях

Один из студентов вуза-переселенца Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), который находится в Покровске, получил позитивный экспресс-тест на коронавирус. Об этом стало известно сегодня, 25 сентября, передает «DDK.DN.UA».

Группу, в которой учился парень, отправили по домам. На данный момент решается вопрос о дальнейшей самоизоляции студентов.

Кроме того, 23 сентября на самоизоляцию, из-за болезни учителя по математике, ушли два 10-х и два 11-х класса учебно-воспитательного комплекса №1. Сегодня на карантин, а это около 500 учеников, ушли и остальные классы, кроме начальных, – с 5-го по 11-й.

Также есть информация, что в Покровском педагогическом колледже на самоизоляцию была отправлена группа второго курса из-за случая коронавируса у одного из учащихся.