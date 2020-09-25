На Азовье пограничники освободили из браконьерских сетей дельфина (Видео)

В акватории Азовского моря военнослужащие Донецкого пограничного отряда выпустили из сетей браконьеров дельфина. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Патрулируя на катере, пограничники заметили запрещенные орудия лова.

Осматривая сети, пограничный наряд обнаружил в них живого дельфина. Пограничники освободили млекопитающего и вернули его в море.

Запрещенные орудия лова – жаберные сети и подъемные ловушки – были изъяты. Общая длина сетей составила около 240 метров.