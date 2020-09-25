В Краматорске: Давид Арахамия вместе с командой «Слуга Народа» сажал деревья

Более 150 деревьев высадили в Краматорске представители городской команды «Слуга Народа». В экологической акции, которая прошла в парке «Сад Бернадского» приняли участие народный депутат Украины, глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия и глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной организации партии «Слуга Народа».

«Мы давно планировали высадку деревьев, но когда узнали, что Давид Арахамия приехал в город, – пригласили его присоединиться к акции. И он с удовольствие откликнулся», – рассказал лидер краматорской команды «СН» Данила Плахин.

Давид Арахамия подчеркнул красоту и большие перспективы Краматорска: «Когда приезжаешь в Краматорск, видишь, что город активно развивается и модернизируется».

«Давид очень позитивный и открытый человек. Он поддержал наши инициативы по развитию Краматорска. Такая поддержка для нас очень важна», – отметил Плахин.

В пресс-службе напомнили, что в рамках программы президента Украины «Большая стройка» в саду Бернацкого создается уникальный дендропарк. Всего будет высажено 16 тысяч растений: 400 деревьев (только лиственных деревьев будет 29 пород), около 300 хвойных растений, более 30 видов цветущих и злаковых растений с картой цветения с апреля по октябрь.