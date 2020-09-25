«Ногами вдавливал голову в землю»: Ключевой свидетель убийства жителя Авдеевки дал показания против сотрудника СБУ (Фото)

Сегодня, 25 сентября, в Краматорском городском суде продолжилось рассмотрение дела об убийстве в 2017 году жителя Авдеевки Владимира Еремина, в котором обвиняется майор СБУ Вадим Федорчук.

Данное заседание было назначено сначала на ноябрь. Однако 21 сентября адвокат потерпевших Валентин Рыбин расценил перенос рассмотрения дела как намеренное затягивание судебного процесса, и в знак протеста приковал себя наручниками в здании суда. В результате, заседание все же перенесли на более ранний срок, а именно на 25 сентября.

Адвокат Валентин Рыбин 21 сентября

Сегодня в суд кроме родных и друзей убитого жителя Авдеевки прибыл и свидетель преступления – Олег Потапов. Его явку в суд для допроса обеспечила сторона обвинения.

Олег Потапов

Свидетель под присягой рассказал подробности убийства Владимира Еремина. Он прямо указал на обвиняемого сотрудника спецслужбы как на исполнителя преступления.

Из показаний, которые дал Олег Потапов, следует, что 3 марта 2017 года он, еще один свидетель Александр Конин, а также майор СБУ Вадим Федорчук употребляли алкоголь, а именно – разведенный спирт. Всего, с его слов, было выпито около литра крепкого алкоголя на троих. Затем Потапова, по его словам, вместе с Александром Кониным пригласили «чем-то» помочь майору Вадиму Федорчуку.

«Мы сели в микроавтобус Volkswagen T5 – с оранжевым полосками, как у "скорой помощи". Подъехали к бару в Авдеевке... Через 10 минут Вадим привел какого-то парня и насильно посадил его в машину. У Федорчука уже был в руках сверток – там оказалась "травка". Откуда он его взял, не знаю. Я находился рядом с этим парнем. Разговорились… Он рассказал, что сыну 12 лет…», – вспомнил свидетель.

По свидетельству Потапова, за рулем микроавтобуса все время находился сотрудник СБУ Вадим Федорчук. Транспортное средство под его управлением несколько раз пересекало блокпосты на выезде из города и не только, однако никто авто ни разу не проверил.

Свидетель рассказал, что перед Орловкой была сделана остановка, где Федорчук в первый раз стал избивать Еремина.

«Вадим вытянул его, и кинул на землю, на спину… Стал наносить удары руками и ногами. Затем он вытащил пистолет, сделал один или два выстрела рядом. Потом мы развернулись в районе Орловки, выехали на трассу, проехали два блокпоста, свернули в сторону Донецка, проехали метров 150 и Вадим снова остановился», – делится подробностями преступления свидетель Потапов.

По его словам, потерпевший Еремин был в шапке. Федорчук опустил ее и сверху обвязал синим скотчем. Избиение беспомощной жертвы прододолжил прямо в микроавтобусе, затем майор вытащил авдеевца на улицу. Комплекция Еремина, согласно описанию Потапова, была средней, «вес – до 50 килограммов».

«Потерпевший не сопротивлялся. Просил, чтобы его не били. А Вадим все наносил ему удары руками – в грудь, в область головы, ногами голову вдавливал в землю. Примерно в течение 15 минут», – продолжил свидетель.

Восстанавливая картину преступления, Потапов также вспомнил, что Федорчук снял с потерпевшего обувь и куртку, и еще живого выкинул Владимира в посадку. «Он был еще живой: хрипел и создавал звуки: "ой", "ай"», – отметил Потапов.

По его словам, вещи и обувь были сняты для инсценировки ограбления потерпевшего.

Телефон Еремина сотрудник спецслужбы подарил Потапову, который вставил туда свою сим-карту. По данному средству связи впоследствии и нашли причастных к этому преступлению.

Олег Потапов под присягой подтвердил, что для дачи показаний на него ни разу не оказывалось давление. На вопрос, почему он не остановил совершавшееся на его глазах преступление, свидетель ответил, что он боялся и «кто бы его стал слушать».

После всех озвученных обстоятельств сторона обвинения ходатайствовала об изменении меры пресечения майора СЬУ с залога на содержание под стражей. Судейская коллегия во главе с председателем Кравченко приняли решение отказать в этом.

Отметим, что на одном из предыдущих заседаний, второй свидетель Александр Конин по видео-связи с судом без объяснения причин отказался от собственных, данных ранее показаний.

Следующее заседание по делу назначено на 10 ноября.

Как сообщалось ранее, тело 43-летнего жителя Авдеевки Владимира Еремина было обнаружено 10 марта 2017 года в лесополосе за 12 км от Авдеевки. Жертву замучили до смерти.

В совершении преступления подозревается сотрудник СБУ майор Вадим Федорчук. Свидетели убийства – военнослужащие одного из подразделений – пояснили, что они с данным сотрудником СБУ употребляли спиртное, после этого «занялись» розыском лиц, которые сбывают наркотические средства. По информации следствия, Федорчук на улице остановил первого встречного. Им оказался Владимир Еремин. Подозреваемый обвинил мужчину в торговле наркотиками и силой посадил в свой автомобиль. Военнослужащие его сопровождали. Авдеевца жестоко избили, применяли пытки, что привело к смерти мужчины.

Федорчуку вменяется п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. При этом суд избрал меру пресечения подозреваемому – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Залог в размере 308,8 тыс. грн был внесен, и вскоре после задержания Федорчук был освобожден из-под стражи.

Свидетели-военнослужащие позже заявили, что якобы их показания «выбивались» недозволенными методами, с использованием насилия. Представители полиции и военной прокуратуры данный факт категорически отвергают.

13 января 2020 года в ходе очередного заседания в Краматорском городском суде коллегия судей взяла самоотвод, рассмотрение дела начали сначала.

На заседании в феврале 2020 года суд постановил отстранить Федорчука от службы в СБУ на 2 месяца. На заседании 15 июня суд разрешил майору вернуться к службе.