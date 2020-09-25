На четверть миллиарда: Украинские военные на Донбассе получат доплаты

Новое дополнительное вознаграждение введено для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые несут службу в Донецкой и Луганской областях. Только за последние два месяца доплаты составят порядка 250 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Данная доплата введена с 27 июля 2020 года.

«Указанное вознаграждение введено впервые за время особого периода. Оно осуществляется дополнительно ко всем выплатам, причитающимся военнослужащим ВСУ и ГССТ за непосредственное участие в военных конфликтах, в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации или в АТО, других мероприятиях в условиях особого периода», – отметил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, по предварительным расчетам департамента финансов Министерства обороны, уже за июль-август 2020 года в качестве данного дополнительного вознаграждения военнослужащим ВСУ и ГССТ будет выплачено около 250 млн. грн.

«На текущий 2020-й год необходимыми средствами для выплаты указанного вознаграждения Минобороны обеспечено», – подчеркнул Министр обороны Украины.

В Министерстве обороны отдельно отметили, что приказ о доплате определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим и порядок его выплаты, но «никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения».

«Любые толкования условий этих выплат как якобы "введение каких-то штрафов" являются абсолютно манипулятивными и политизированными», – резюмировали в оборонном ведомстве.