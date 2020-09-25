Компенсации за разрушенное обстрелами жилье: Местные комиссии начнут работу в октябре

Комиссии в местных органах власти Донецкой и Луганской областей, которые будут документировать разрушения жилья для оформления компенсаций, начнут работу уже в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Эти комиссии при ОГА должны быть созданы уже через несколько дней. Локальные, которые будут делать обследование, начнут создаваться в течение недели-двух и в октябре полноценно должны заработать», – отметила заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Инна Голованчук.

По ее словам, в работе комиссий примут участие и представители общественности, в частности, в разном формате участия будут привлечены БФ «Право на защиту», Норвежский совет по делам беженцев, Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине, Общественная организация «Пролиска», Датский совет по делам беженцев и другие.

Ранее сообщалось, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе.