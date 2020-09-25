Проверяют на ВИЧ: В поисках наркозависимых по Мариуполю ездит амбулатория (Фото)

В Мариуполе работает передвижная амбулатория, в которой наркозависимых тестируют на ВИЧ, передает «Сайт города Мариуполя».

«В Мариуполе работаем с августа. До этого амбулатория работала на севере Донецкой области, сейчас планируем охватить юг региона. В условиях эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине работа с группами повышенного риска очень важна. Именно с такими группами – потребителями инъекционных наркотиков – и работаем. Ведь они редко обращаются в медучреждения для тестирования», – говорит координатор мобильной амбулатории Александр Гатиятуллин.

Мобильная амбулатория оборудована всем необходимым для экспресс-тестирования ВИЧ-инфекции и позволяет приблизить услугу к тем, кто действительно нуждается в ней.

«У нас ассистированное тестирование. То есть, специально обученные соцработники поясняют, каким образом нужно выполнить тестирование, и наркозависимый под наблюдением соцработника проверяется и через 15-30 минут уже есть результат. Мы также проводим послетестовое консультирование», – разъяснил суть работы Александр.

Если тест дает позитивный результат, наркозависимого сопровождают в городской Центр СПИДа, где его берут на диспансерный учет и назначают антиретровирусную терапию. Кроме того, больного берут под социальное сопровождение. В течение полугода с ним еще работает социальный работник, формирует приверженность к антиретровирусному лечению. В течение этого периода у наркозависимого должна снизиться вирусная нагрузка до неопределяемой в крови, и он фактически уже не может инфицировать других людей.

Тестирование проводится бесплатно.

«Выезжаем каждый день. Мы общаемся с наркозависимыми, и они сами предлагают, куда нам лучше поехать, где они чаще всего собираются. Мы стараемся мотивировать наркозависимых, чтобы они сами приводили к нам своих знакомых. Также после тестирования мы каждому выдаем пакеты. в которых, как правило, есть одноразовые шприцы, спиртосодержащие салфетки», – говорит Гатиятуллин.

Как сообщалось ранее, Донецкая область является лидером в Украине по числу ВИЧ-инфицированных людей. В регионе 724 заболевших на 100 000 населения.