Умер в реанимации: На Донетчине на грунтовой дороге перевернулся автомобиль (Фото)

Сегодня, 25 сентября, вблизи поселка Никольское (Волновахский р-н Донецкой обл.) перевернулся легковой автомобиль. В результате аварии погиб 67-летний водитель, сообщает отдела коммуникаций полиции Донецкой области.
По данным полиции, ДТП произошло утром.
«Житель Никольского, двигаясь по грунтовой дороге на автомобиле ВАЗ-21063, не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные обстоятельства, вследствие чего автотранспорт перевернулся», – сообщили правоохранители.
В результате аварии водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимации. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.