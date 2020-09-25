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Умер в реанимации: На Донетчине на грунтовой дороге перевернулся автомобиль (Фото)

25.09.20 18:55
Фото: отдел коммуникаций полиции Донетчины
Фото: отдел коммуникаций полиции Донетчины

Сегодня, 25 сентября, вблизи поселка Никольское (Волновахский р-н Донецкой обл.) перевернулся легковой автомобиль. В результате аварии погиб 67-летний водитель, сообщает отдела коммуникаций полиции Донецкой области.

По данным полиции, ДТП произошло утром.

«Житель Никольского, двигаясь по грунтовой дороге на автомобиле ВАЗ-21063, не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные обстоятельства, вследствие чего автотранспорт перевернулся», – сообщили правоохранители.

В результате аварии водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимации. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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