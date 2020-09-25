В «ЛНР» предприятия и организации переводят на дистанционный режим работы

В «ЛНР» с целью недопущения распространения коронавируса «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР» рекомендовала предприятиям и организациям перевести работников на дистанционный режим. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба «правительства».

«Рекомендовать руководителям всех учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории ЛНР, рассмотреть возможность организации дистанционного режима работы и содействовать работникам в переходе на такой режим при условии сохранения функциональных и производственных возможностей учреждения / организации / предприятия с сохранением заработной платы», – сказано в протоколе заседания «ЧСПК».

Как отмечается, рекомендация касается юридических лиц, «имеющих такую возможность», и решение комиссии «носит исключительно рекомендательный характер».

В то же время с 23:00 25 сентября «ЧСПК» сняла на территории пгт Славяносербск строгий карантин, введенный ранее, «в связи с локализацией очагов инфекции COVID-19». В частности, возобновляется работа всех видов общественного транспорта (городского, пригородного, междугородного, такси).