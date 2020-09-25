Нас выгнали военные: Жители Широкино 5 лет не могут вернуться в свои дома (Фото, видео)

Без права посетить могилы родных и забрать хотя бы фотографии из заброшенного дома. Это реалии не только многих переселенцев, но и жителей подконтрольного Украине приморского села Широкино под Мариуполем, передает «Громадське радіо».

Боевые действия в Широкино начались 4 сентября 2014-го. В тот день первые снаряды прилетели в дома селян и погибли первые местные жители. Александр Пономарев вспоминает, как за две недели до боевых действий в селе начали рыть окопы: «Укрепление возле моего дома – пара сотен метров. Это в нарушение международных конвенций, конечно, делалось. Для якобы защиты Мариуполя. Так объясняли. В населенных пунктах этого не должно было быть, но это делалось».

А 10 февраля 2015 года всем жителям села украинские военные приказали покинуть дома из-за опасности обстрелов. Так около 600 человек оказались на улице. «Мы привязали к палке белую тряпку. В том, в чем были в подвале вышли и вот так вот махали, через шпиль перешли, в Бердянское дошли, а уже с Бердянского нас увезли в Мариуполь. Вот так мы уходили из Широкино», – вспоминают местные жители.

Татьяна Спица также рассказала, как вынужденно покидала свой дом у моря: «К нам пришли с автоматами и сказали покинуть здание в течение двух часов. "Азов". Они пошли, по дому полазили, посмотрели, что никого нет. У меня три семьи в доме жило. И нам сказали: идите, иначе сейчас будет обстрел. Мы сели в машину и уехали».

«Как можно жить с таким скотским отношение к людям? Многие нам завидовали: вы широкинцы – богачи. Да, мы были богачами. Но с неба никому ничего не упало – все работали. Все ишачили. Пришли умные, забрали, разграбили. Нас "сепарами" называли! Да, я лично [на "референдуме" 11 мая 2014 года] голосовала за федерализацию, но – в составе Украины. Но никак не России. Мне Россия сто лет уперлась!», – говорит бывшая жительница Широкино Лариса.

Широкинцы рассуждают: если их село стало форпостом и защитило собой Мариуполь, почему им до сих пор не предоставили жилье или не выплатили компенсации за утраченное имущество?

В Широкино

Координатор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Элина Шишкина объясняет, что согласно постановлению Кабмина № 767, люди, чье жилье было разрушено или повреждено от боевых действий, могут претендовать на два вида единовременных выплат:

денежная помощь предоставляется тем, чье жилье повреждено, но люди отказались от эвакуации и продолжают жить в этом жилье или в пределах своего населенного пункта. Размер такой денежной помощи – от 3 до 15 прожиточных минимумов для дееспособных людей (сейчас это максимально почти 33 тыс. грн);

денежная компенсация за жилье на подконтрольной Украине территории, которое было разрушено в результате боевых действий. Здесь уже речь идет о сумме в 300 тыс. грн. Ранее получить эти деньги могли только те люди, которые остались жить в этом же городе или селе. Теперь же получить компенсацию могут и те, кто покинул разрушенное жилье:

«Компенсация может быть выплачена в случае, если жилье признано разрушенным. Если от него остался, например, фундамент или часть стены и дом невозможно восстановить. Поэтому выплачивается компенсация», – говорит Шишкина.

На первый взгляд, это постановление приблизило широкинцев к получению компенсации. Но – нет. Элина Шишкина объясняет, почему упрощенная схема не действует в их случае: «Перед тем, как принять решение о выплате денежной помощи или компенсации, должно быть произведено обследование жилья и выдан акт обследования жилья. Это осуществляет комиссия по обследованию жилья. Она приезжает на место, осматривает объект: квартиру или дом и выдает акты обследования жилья и эти акты прилагаются к пакету документа для того, чтобы получить или помощь или компенсацию».

Получение этого акта и является главным препятствием для жителей Широкино, потому в село не пускают гражданских. Элина Шишкина объясняет, что когда в громадах Луганщины и Донетчины эти комиссии сформируются окончательно, они должны обращаться к командующему Объединенных сил, чтобы тот разрешил обследовать разрушенное и поврежденное жилье, а при необходимости – предоставил сопровождение среди военных.

«Есть определенное положение в постановлении №767, которое говорит, что в случае возникновения определенных преград для безопасности комиссии проведение обследования жилья, доступ к такому жилому объекту может быть ограничен или невозможен. И, чтобы провести обследование такого объекта, комиссии требуется письменное разрешение командующего Объединенных сил. Если такое разрешение командующий не предоставляет, то, к сожалению, исходя из постановления №767, обследования жилья приостанавливается на неопределенный срок», – подчеркивает правозащитница.

Сейчас в Широкино нет сельсовета, с 2018 года там действует военно-гражданская администрация. Ее возглавляет Олег Прилипко. Он тоже сомневается, что в ближайшее время комиссия сможет начать обследование. «Сейчас населенный пункт находится в зоне проведения Операции Объединенных сил. Какова вероятность? Кто туда поедет, если территория заминирована. Как вы думаете, командующий даст [разрешение], будет рисковать людьми? Пока не будет разминирования, комиссия там работать не будет», – считает Прилипко.

По состоянию на сейчас только 7 семей из числа бывших жителей Широкино получили социальное жилье. Это либо люди трудоспособного возраста, или лица с инвалидностью. Остальные либо покупают жилье самостоятельно или арендуют.

Ранее сообщалось, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил соответствующий порядок.

В госбюджете на 2020 год предусмотрено 20 млн грн на выплату компенсаций, этих средств хватит на около 63-66 семей. На 2021 год запланировано 114 млн грн.