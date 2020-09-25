Компенсация за разрушенное жилье: На Донбассе комиссии проведут экспертизы за 10 дней

На Донбассе комиссии будут стараться проводить экспертизу разрушенного вследствие обстрелов жилья максимум за 10 дней. По решению таких комиссий жители смогут получить компенсацию до 300 тыс. грн. Об этом сегодня, 25 сентября, в эфире «Громадського радіо» заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.

«Я только что вернулась из командировки из Луганской и Донецкой областей с совещания с коллегами, с которыми мы собственно будем делать все от нас зависящее, чтобы не было ни одной задержки по проведению этих экспертиз», – говорит она.

В Постановлении Кабинета министров № 767, которым определен порядок выдачи компенсаций, определено, что после подачи заявления комиссия принимает решение о проведении экспертизы в течение 5 дней, а в течение 30 – проводит эту экспертизу.

«Мы говорим о том, что будем пытаться проводить ее за 10 дней. Есть четкое осознание на местах, чтобы начать этот процесс как можно успешнее», – отметила Голованчук.

Ранее сообщалось, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил соответствующий порядок.

На Донбассе специальные комиссии начнут работать уже в октябре.

В госбюджете на 2020 год предусмотрено 20 млн грн на выплату компенсаций, этих средств хватит на около 63-66 семей. На 2021 год запланировано 114 млн грн.