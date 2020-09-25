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В 2021 году пенсии повысят 10 миллионам человек: Когда и на сколько (Календарь)

25.09.20 19:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В 2021 году повышение пенсий получат 10 млн пенсионеров. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает Правительственный портал.

Министерство социальной политики опубликовало информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в следующем году по результатам решений, принятых правительством.

Происходить повышение пенсий будет в 5 этапов для разных категорий.

«Наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, поэтому работать "в белую" выгоднее. Так, у лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 грн, и они будут получать не менее 2600 грн», – отметили в Минсоцполитики.

Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющим страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа доплат для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем.

В календаре отражены даты индексации пенсий и перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

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