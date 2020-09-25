На Донбассе заработало представительство Европейского Союза (Фото)

Сегодня, 25 сентября, в Мариуполе открыли Региональное представительство Консультативной миссии Европейского Союза, которое является первым на Донбассе и 4-м в Украине.

Прежние три региональных подразделений Миссии работают в Одессе (с 2018 г.), во Львове и Харькове (с 2016 г.), а главный офис расположен в Киеве, передает «Сайт города Мариуполя».

Региональное подразделение КМЕС будет оказывать поддержку государственным органам Донецкой области для содействия успешному реформированию сектора гражданской безопасности.

В региональном представительстве в Мариуполе работают 20 экспертов из 10 стран (Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Нидерланды, Румыния и Украина). Эксперты из Европейского Союза будут проводить стратегические консультации, участвовать в разработке стратегий, проводить тренинги и оказывать техническую поддержку.

Также сегодня Консультативная миссия передала Тренинговому центру ГУ Нацполиции в Донецкой области оборудование – видеоаппаратуру, проектор, мебель для учебных комнат, оборудование для оказания первой неотложной помощи, тактическое оборудование.

Из-за карантина торжественное открытие офиса КМЕС состоялось на улице.