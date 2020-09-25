Нардеп от Донетчины заразился коронавирусом

Народный депутат Украины Муса Магомедов получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

«Вчера почувствовал температуру и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал тест на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура. Запах кофе чувствую», – сказал нардеп в коротком видео.

Он добавил, что обзванивает тех, с кем контактировал в последнее время и рекомендует им пройти тест на COVID-19.

Напомним, 23 августа стало известно, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Вместе с ней заболели и другие члены семьи – дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин. Состояние политика оценивалось как тяжелое. Позже стало известно, что Юлия Тимошенко переболела коронавирусом – тест показал отрицательный результат.