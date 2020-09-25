Умер в «Л-ДНР»: Где на подконтрольной территории вступить в наследство

Если человек умер в «Л-ДНР», то наследники могут обратиться в отношении наследства к любому нотариусу на подконтрольной Украине территории. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили юристы Норвежского совета по делам беженцев в Украине.

Правозащитники напомнили, что открытие наследства – это нотариальное действие, совершение которого, согласно Закону Украины «О нотариате», возможно лишь в определенном нотариальном округе.

Нотариальный округ – это территориальная единица, в пределах которой нотариус осуществляет нотариальную деятельность.

В соответствии со ст. 29 Гражданского кодекса Украины местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

То есть, для оформления наследства гражданин должен обратиться к нотариусу (государственному или частному), который действует в пределах территориальной единицы, которая была последнем местом жительства наследодателя – это и будет местом открытия наследства.

Причем, обратиться нужно в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.

«Если человек умер на неподконтрольной правительству Украины территории, то наследник может обратиться к любому нотариусу на подконтрольной правительству Украины территории», – добавили юристы.