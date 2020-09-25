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На неподконтрольном Донбассе незаконно удерживаются 235 человек, – Денисова

25.09.20 20:54
Фото: Facebook Людмилы Денисовой
Фото: Facebook Людмилы Денисовой

На неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживаются 235 человек. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с политическим советником посольства США в Украине Дэвидом Геренбеком.

«Сейчас Российской Федерацией по политическим мотивам преследуется 134 гражданина Украины. 112 незаконно содержатся в местах лишения свободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. 235 наших сограждан находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей», – написала Денисова на своей странице в Facebook, рассказывая о встрече с дипломатом.

Она отметила, что командой омбудсмена осуществляется системная работа, направленная на защиту прав всех пленников и их скорейшее освобождение.

«Отдельно напомнила о деле Нацгвардейца Виталия Маркива. Обратилась с просьбой о всесторонней поддержке нашего героя, ведь 1 октября в итальянском суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор, которым украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы», – добавила Людмила Денисова.

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