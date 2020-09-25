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Переселенцы и субсидия: Юристы рассказали о нюансах оформления

25.09.20 21:12
Оплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ / Фото: delo.ua

Накануне отопительного сезона все более актуальным становится вопрос оформления субсидии. И пока одни уже готовят необходимый пакет документов, другие так же, как и раньше, колеблются под влиянием многочисленных мифов, связанных с возмещением расходов на оплату услуг ЖКХ.

Правозащитники «Юридического советника для переселенцев» прокомментировали – что правда, а что ложь из того, что говорят о субсидии.

Без договора аренды жилого помещения субсидию переселенцы оформить не смогут

Миф

Еще несколько лет назад, действительно, для оформления субсидии внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые не зарегистрированы в жилье, но фактически проживают в нем, необходимо было иметь договор аренды.

Однако Постановлением Кабмина № 329 от 27.04.2018 соответствующее требование отменили. Сейчас для получения субсидии переселенцам необходимо подать в орган социальной защиты населения только заявление и декларацию.

Вместе с тем, определенные ограничения для ВПЛ таки продолжают существовать. Так, учитывая, что субсидия будет назначаться в этом случае по решению комиссии, чтобы получить ее в следующем периоде, переселенцам необходимо будет повторно подать документы.

При расчете субсидии будет учитываться и доход члена семьи, который прописан в квартире, но в ней не проживает

Правда, но частично

В соответствии с Постановлением Кабмина № 848 от 21.10.1995, жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства. В состав домохозяйства при этом включаются все лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме) (для арендаторов, внутренне перемещенных лиц – лица, которые фактически проживают).

Также учитываются доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их фактическое место жительства отличается от адреса домохозяйства. В таком случае не будут учитываться разве что доходы:

  • одного из супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа;
  • родителей в случае назначения субсидии студентам, которые зарегистрированы в общежитии по месту учебы;
  • одного из родителей ребенка в случае назначения субсидии другому родителю с ребенком, если родители разведены или не состояли в браке;
  • лиц, которые считаются без вести пропавшими по решению суда или имеют правовой статус лиц пропавших без вести;
  • лиц, которых призвали на срочную военную службу.

«Обратите внимание! Доходы членов домохозяйства, которые зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически по данному адресу не проживают, не учитываются в совокупном доходе домохозяйства по решению комиссии», – отметили юристы.

Вместе с тем, если в жилом помещении (доме) есть несколько разделенных лицевых счетов, то по решению комиссии жилищная субсидия на оплату услуг ЖКХ может быть назначена каждому из таких домохозяйств на основании акта обследования материально-бытовых условий. Состав каждого из домохозяйств определяется на основании сведений, внесенных в декларацию. При этом в состав различных домохозяйств в пределах одного жилого помещения (дома) не могут входить члены одной семьи.

Переселенцы, которые оформили субсидию, не имеют права на получение адресной помощи («пособия переселенца»)

Миф

На самом деле, ни Постановление Кабмина № 505 от 01.10.2014, которым определен порядок назначения и выплаты адресной помощи ВПЛ, ни любой другой нормативно-правовой акт не содержат никаких ограничений относительно одновременного получения переселенцами субсидии и адресной помощи.

При наличии долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг субсидии не будет

Правда, но частично

Субсидия не назначается, если заявитель имеет задолженность:

  • по оплате услуг ЖКХ;
  • по оплате расходов на управление многоквартирным домом (т.е. на содержание дома и придомовой территории).

Отказать в субсидии могут, когда общая сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн) на день обращения за ее назначением.

Соответствующее правило не касается разве что задолженности:

  • за услугу по снабжению и распределению природного газа, начисленная со ссылкой на решение суда по нормам потребления природного газа бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа и в связи с приведением объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям;
  • которая возникла в связи с тем, что управляющий, объединения, исполнитель коммунальных услуг не заключил договор с АО «Ощадбанк» для перечисления сумм жилищных субсидий в денежной безналичной форме.
  • при назначении субсидии гражданам на следующий период в случае, когда Минсоцполитики не обеспечило финансирование жилищных субсидий таким гражданам в денежной форме.

Вместе с тем субсидия все же может быть назначена «должникам», если они документально подтвердили:

  • уплату задолженности по «коммуналке»;
  • или заключили договор о реструктуризации долга;
  • или обжаловали задолженность в судебном порядке.

Субсидия не назначается, если в собственности семьи есть автомобиль

Правда, но частично

По нормам Постановления Кабмина № 848 от 21.10.1995, субсидия не назначается, если кто-то из состава домохозяйства или член семьи:

  • имеет в собственности транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (кроме мопеда и прицепа). При этом не учитываются транспортные средства, которые человек получил безвозмездно или купили на льготных условиях через органы соцзащиты населения, в том числе за счет денежной помощи на приобретение автомобиля, а также транспортные средства, приобретенные родителями-воспитателями детских домов семейного типа;
  • в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии купил транспортное средство (механизма) на сумму свыше 50 тыс. грн.

«Соответственно, если в собственности одного из членов семьи, претендующей на получение субсидии, есть мотоцикл или автомобиль, которому больше 5 лет и который был приобретен на сумму менее 50 тыс. грн в течение года до обращения за субсидией или ранее (независимо от суммы), то такая семья при отсутствии других обстоятельств имеет право на субсидию», – заключили правозащитники.

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