Переселенцы и субсидия: Юристы рассказали о нюансах оформления

Накануне отопительного сезона все более актуальным становится вопрос оформления субсидии. И пока одни уже готовят необходимый пакет документов, другие так же, как и раньше, колеблются под влиянием многочисленных мифов, связанных с возмещением расходов на оплату услуг ЖКХ.

Правозащитники «Юридического советника для переселенцев» прокомментировали – что правда, а что ложь из того, что говорят о субсидии.

Без договора аренды жилого помещения субсидию переселенцы оформить не смогут

❌ Миф

Еще несколько лет назад, действительно, для оформления субсидии внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые не зарегистрированы в жилье, но фактически проживают в нем, необходимо было иметь договор аренды.

Однако Постановлением Кабмина № 329 от 27.04.2018 соответствующее требование отменили. Сейчас для получения субсидии переселенцам необходимо подать в орган социальной защиты населения только заявление и декларацию.

Вместе с тем, определенные ограничения для ВПЛ таки продолжают существовать. Так, учитывая, что субсидия будет назначаться в этом случае по решению комиссии, чтобы получить ее в следующем периоде, переселенцам необходимо будет повторно подать документы.

При расчете субсидии будет учитываться и доход члена семьи, который прописан в квартире, но в ней не проживает

✅ Правда, но частично

В соответствии с Постановлением Кабмина № 848 от 21.10.1995, жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства. В состав домохозяйства при этом включаются все лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме) (для арендаторов, внутренне перемещенных лиц – лица, которые фактически проживают).

Также учитываются доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их фактическое место жительства отличается от адреса домохозяйства. В таком случае не будут учитываться разве что доходы:

одного из супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа;

родителей в случае назначения субсидии студентам, которые зарегистрированы в общежитии по месту учебы;

одного из родителей ребенка в случае назначения субсидии другому родителю с ребенком, если родители разведены или не состояли в браке;

лиц, которые считаются без вести пропавшими по решению суда или имеют правовой статус лиц пропавших без вести;

лиц, которых призвали на срочную военную службу.

«Обратите внимание! Доходы членов домохозяйства, которые зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически по данному адресу не проживают, не учитываются в совокупном доходе домохозяйства по решению комиссии», – отметили юристы.

Вместе с тем, если в жилом помещении (доме) есть несколько разделенных лицевых счетов, то по решению комиссии жилищная субсидия на оплату услуг ЖКХ может быть назначена каждому из таких домохозяйств на основании акта обследования материально-бытовых условий. Состав каждого из домохозяйств определяется на основании сведений, внесенных в декларацию. При этом в состав различных домохозяйств в пределах одного жилого помещения (дома) не могут входить члены одной семьи.

Переселенцы, которые оформили субсидию, не имеют права на получение адресной помощи («пособия переселенца»)

❌ Миф

На самом деле, ни Постановление Кабмина № 505 от 01.10.2014, которым определен порядок назначения и выплаты адресной помощи ВПЛ, ни любой другой нормативно-правовой акт не содержат никаких ограничений относительно одновременного получения переселенцами субсидии и адресной помощи.

При наличии долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг субсидии не будет

✅ Правда, но частично

Субсидия не назначается, если заявитель имеет задолженность:

по оплате услуг ЖКХ;

по оплате расходов на управление многоквартирным домом (т.е. на содержание дома и придомовой территории).

Отказать в субсидии могут, когда общая сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн) на день обращения за ее назначением.

Соответствующее правило не касается разве что задолженности:

за услугу по снабжению и распределению природного газа, начисленная со ссылкой на решение суда по нормам потребления природного газа бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа и в связи с приведением объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям;

которая возникла в связи с тем, что управляющий, объединения, исполнитель коммунальных услуг не заключил договор с АО «Ощадбанк» для перечисления сумм жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

при назначении субсидии гражданам на следующий период в случае, когда Минсоцполитики не обеспечило финансирование жилищных субсидий таким гражданам в денежной форме.

Вместе с тем субсидия все же может быть назначена «должникам», если они документально подтвердили:

уплату задолженности по «коммуналке»;

или заключили договор о реструктуризации долга;

или обжаловали задолженность в судебном порядке.

Субсидия не назначается, если в собственности семьи есть автомобиль

✅ Правда, но частично

По нормам Постановления Кабмина № 848 от 21.10.1995, субсидия не назначается, если кто-то из состава домохозяйства или член семьи:

имеет в собственности транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (кроме мопеда и прицепа). При этом не учитываются транспортные средства, которые человек получил безвозмездно или купили на льготных условиях через органы соцзащиты населения, в том числе за счет денежной помощи на приобретение автомобиля, а также транспортные средства, приобретенные родителями-воспитателями детских домов семейного типа;

в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии купил транспортное средство (механизма) на сумму свыше 50 тыс. грн.

«Соответственно, если в собственности одного из членов семьи, претендующей на получение субсидии, есть мотоцикл или автомобиль, которому больше 5 лет и который был приобретен на сумму менее 50 тыс. грн в течение года до обращения за субсидией или ранее (независимо от суммы), то такая семья при отсутствии других обстоятельств имеет право на субсидию», – заключили правозащитники.