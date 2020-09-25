Израсходовали все огнетушители: Жители прифронтовых поселков Донетчины борются с пожарами (Фото)

Из-за сильной засухи, высокой температуры воздуха и сильных порывов ветра, в июле-сентябре практически вся линия разграничения была охвачена огнем. Огонь быстро распространялся по сухой траве и охватывал жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщант Гуманитарная миссия «Пролиска».

В результате пожаров на линии разграничения детонировали боеприпасы на минных полях. Жители прифронтовых локаций, совместно с военнослужащими и спасателями принимали на себя удар стихии, защищая свои дома и села от огня.

В такой ситуации оказались и жители прифронтовых изолированных поселков Дача и Жованка (пгт Зайцево) Бахмутского района Донецкой области.

Прифронтовая Жованка в этом году дважды столкнулась с большими пожарами. Один раз огонь пришел с неподконтрольной территории, другой раз начался из-за обстрелов и быстро распространился по населенному пункту.

В последний раз Жованка и поселок Дача горели 2-3 сентября, тогда жители израсходовали все огнетушители, имеющиеся у них в запасе. Эти огнетушители помогли им отбить огонь от домов.

После этого жители данных населенных пунктов обратились к миссии «Пролиска» с просьбой об оказании помощи огнетушителями.

В этой связи волонтеры «Пролиски» привезли в Жованку и Дачу 19 огнетушителей.