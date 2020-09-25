А страдают автотрассы: Компании не хотят отправлять грузы железной дорогой (Видео)

Огромные ямы, выбоины и вместо ровного дорожного полотна – волны. Перегруженные фуры портят асфальт по всей стране. Но автодорогами груз доставлять дешевле, быстрее и даже безопаснее, чем по железной дороге. Там товар постоянно теряется еще и вовремя не прибывает, передает телеканал «Украина».

Киевлянин Сергей Михайленко купил свой автомобиль в Швеции. Поездил 8 месяцев украинским дорогам, и теперь – клиент СТО. «После моря приехал, все – машина начала раскачиваться. Подозреваю, что там амортизаторам уже конец. Эти грузовики, фуры, что едут, они убивают дорогу, перегружают их, и колея образуется», – говорит он.

А автосервисе поясняют: как проехал 60 тыс. км украинскими дорогами – время ремонтировать машину.

«Сегодня наши дороги – выбоины и ямы. Берем ремонт ходовой части: задняя – это около 16 тыс. грн, передняя –может колебаться от 12 до 20 тыс. грн», – поясняет сервисный консультант СТО Анатолий Лановой.

Эксперты также винят перегруженные фуры. А нарушители равнодушны к штрафам до 34 тыс. грн и к пунктам взвешивания по всей стране.

Такой пункт есть при въезде в Киев. Вес авто показывает табло. От класса фуры зависит то, насколько тяжелой ей разрешено заезжать в город.

Олег Иваницкий на грузовике доставляет зерно в порты. В нормы вписывается. Но таких, как он – немного. Просто возят преимущественно ночью, когда весы не работают.

В день на одном пункте взвешивания фиксируют до 10-ти нарушителей. Большинство из них перевозят зерно. «Основные нарушения – это сейчас сыпучие грузы, и не по общей массе, а в основном из-за неправильного расположения груза в кузове автомобиля. В результате ломается асфальт, который при температуре нагревается», – комментирует старший инспектор Киевского управления «Укртрансбезопасности» Александр Козлюк.

Разгрузить дороги могли бы железнодорожники. Но компании не хотят связываться с их услугами.

В Госстате считают, что ежегодно «Укрзализныця» перевозит все меньше груза. А вот морской, речной, авиационный и трубопроводный виды транспорта объемов не меняет. Фуры же наоборот – из года в год только увеличивают. Лучше всего это видно в сфере перевозок бетона и металлолома.

«Перевозка металлолома за первые 8 месяцев 2020 года железной дорогой уменьшились на 26%. Часть этого металлолома пошла на украинские автомобильные дороги. И машины, будем говорить откровенно, как правило ездят с определенным перегрузкой», – отмечает гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусь.

Доставляют автодорогами, так железной дорогой – дорого, еще и с безопасностью груза существуют проблемы. «Задержки в перевозе, грузы разворовываются. Эти тарифы экономически необоснованы, они не только не соответствуют расходам "Укрзализныци", но их тарифы становятся больше, чем у автомобильного транспорта», – перечисляет президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Эксперты говорят, что на ситуацию может повлиять повышенные штрафы за перегрузки фур и реформа «Укрзализныци».

«УЗ» предлагают разделить на несколько компаний. Чтобы были отдельные направления: перевозки грузов и людей, восстановление путей и вагонов. Такой законопроект готовят в профильном министерстве. Надеются, что за него депутаты проголосуют до конца года.