По 2 тысячи за грузовик: На таможне Луганщины «доили» предпринимателей (Видео)

На Восточной таможне Гостаможслужбы, расположенной в Старобельске (Луганская обл.) следователи раскрыли схему по вымоганию денег с предпринимателей. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в Государственном бюро расследований.

По предварительной информации, руководители таможни организовали схему получения взяток от ООО за беспрепятственное таможенное оформление товаров – полиэтилена высокого давления LDPE, данный груз 16 июля пересек границу. Для этого начальник одного из управлений таможни в тот же день составил ориентировку на грузовик с товаром для задержания и помещения ее в зону таможенного контроля для якобы отбора лабораторных образцов и проведения экспертного исследования.

В зависимости от вида оформления таможенники требовали от 1000 до 2000 грн за один грузовой автомобиль. За деньги они обеспечивали дальнейшее беспрепятственное и первоочередное таможенное оформление грузов, поступающих в адрес указанного предприятия.

За август-сентябрь следователями ГБР задокументированы 2 эпизода получения должностными лицами взяток по данной схеме.

24 сентября заместитель руководителя таможенного поста задержан во время получения очередной части взятки.

Во время проведения негласных (розыскных) действий следователи зафиксировали разговоры между участниками схемы:

и.о. руководителя Восточной таможни с начальником Управления по борьбе с контрабандой Восточной таможни;

руководителя Восточной таможни с частным предпринимателем, во время которой на калькуляторе указывается сумма неправомерной выгоды;

и.о. руководителя Восточной таможни со своим коллегой, во время которой он подтверждает свои преступные намерения (по телефону);

аудио записи разговора начальника Управления по борьбе с контрабандой Восточной таможни и частного предпринимателя.

Сейчас устанавливается причастность других работников таможни к совершению преступления.

Следователи сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды совершенное должностными лицами, занимающими ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины):

руководителю Восточной таможни Гостаможслужбы;

начальнику одного из таможенных постов;

заместителю данного начальника.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что на днях СБУ также раскрыла коррупционную схему среди руководства Восточной таможни, на которой участники зарабатывала более 5 млн грн в год. Оны вымогали взятки от коммерсантов за оформление товара, который шел на импорт.