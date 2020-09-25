Сотрясение мозга, сломан нос: В детской больнице Краматорска родители избили медработника (Фото)

В педиатрическом отделении Краматорска родители пациентки избили медработника. Причем в медучреждении это уже не первый случай нападения на сотрудников. Об этом рассказала заведующая данным отделением Елена Ткаченко, передает «Восточный проект».

В отделении на лечении находилась 13-летняя девочка. 21 сентября отчим забрал девочку для консультации у специалиста другого профиля. Но ни в тот день, ни на следующий, ребенок в отделении не появился. Вечером 22 сентября в больницу пришел отчим и стал требовать у врачей выдать ему ребенка. Несмотря на угрозы мужчины, на тот момент конфликт удалось загладить.

«Так как ребенка по неизвестным причинам не было в отделении, лечащему врачу пришлось оформить выписку, таковы наши правила. Все активы мы передали в поликлинику семейному врачу», – пояснила Ткаченко.

Елена Ткаченко

На следующий день, 23 сентября, около 10 часов утра девочка вернулась в больницу. Узнав, что она выписана, собрала вещи и попросила разрешения у врачей дождаться маму в палате.

Но мать так и не пришла, поэтому девочка попросила медиков вызвать такси, о чем в присутствии всех сообщила по телефону родным. Врачи были уверены, что она уехала домой.

«Но, через пару часов родители девочки появились в отделении. Агрессивно настроенные, они стали кричать и угрожать врачам, мотивируя свои действия тем, что те не имели права отпустить ребенка из отделения одного», – вспоминает заведующая отделением.

В этот момент на посту находилась старшая медсестра Татьяна Ницак. Она попыталась объяснить родителям ситуацию. Но видя, что те ведут себя все агрессивнее, женщина стала набирать телефонный номер полиции.

«Увидев это, мама девочки бросила в лицо звонившей сумку. Отчим также набросился на женщину. Сотрудники отделения смогли оттеснить дебоширов в конец коридора и пытались выпроводить их из отделения. Но родители уходить не собирались и конфликт набирал обороты», – продолжает Елена Ткаченко.

После очередной перепалки отчим схватил старшую медсестру за шею и начал душить. На крики врачей прибежали работавшие в отделении строители, а также отец поступавшего на лечение другого ребенка. Только втроем они смогли вызволить женщину из рук дебошира и оказать ей первую медицинскую помощь.

«Сотрудники полиции на мой вопрос, почему после нескольких тревожных вызовов из государственного учреждения вы приехали только через полчаса, те снисходительно ответили: "Ну и что? Ведь трупа же нет". Честно говоря, эта фраза резанула прямо по сердцу! Представляю ситуацию, при которой вместо того, чтобы оказать ребенку неотложную помощь, я отвечу – он же еще не умер. Сколько минут я после этого проработала бы по своей специальности? Почему люди на своих рабочих, не менее ответственных местах, позволяют себе такую халатность? Ведь у нас детское отделение, сложилась крайне опасная ситуация и могли пострадать пациенты, ведь все происходило у них на глазах. Я считаю, что дети всегда должны быть в приоритете», – возмущается врач.

Пострадавшая Татьяна Ницак

Ткаченко призналась, что подобная ситуация произошла не впервые. «Периодически агрессивные родители нападают на медперсонал, нашим работникам угрожают, оскорбляют и могут творить здесь все, что захочется», – говорит она.

«Мы много раз мы просили власти поставить камеры наблюдения или выделить единицу охраны – хотя бы одну на несколько отделений. Человек в форме уже должен заставить задуматься желающих применить физическую расправу к нашим сотрудникам», – считает заведующая отделением.

Пострадавшая – старшая медицинская сестра педиатрического отделения г. Краматорска Татьяна Ницак – также рассказала, что произошло в тот день: «Родители ребенка шли в отделение с заведомой агрессией, все мои доводы вряд ли имели бы значение. Я пыталась сгладить конфликт, но все было бесполезно. После случившегося мне пришлось давать показания в полиции и пройти медицинское освидетельствование. Мне поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Сейчас нахожусь на больничном и прохожу лечение в травматологическом отделении».

Татьяна говорит, что в полиции нападавших отпустили домой, и женщина сомневается, что они понесут наказание за содеянное. «Говорят, им грозит только штраф, потому что не прошли освидетельствование на алкоголь», – отмечает медсестра, добавляя, что будет добиваться справедливости.

Дежурный пост в педиатрическом отделении

В Краматорском отделе полиции инцидент подтвердили, добавив, что отчим девочки был пьян. «23 сентября поступило сообщение о том, что сотруднице детского педиатрического отделения родителем несовершеннолетней пациентки были причинены телесные повреждения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», – сказала пресс-офицер отдела полиции Валерия Осипец.

По данному факту полицией открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде от штрафа, а также до 1 года исправительных работ.