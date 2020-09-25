22 погибших: Под Чугуевым разбился самолет с курсантами (Фото, видео)

Сегодня, 25 сентября, вблизи города Чугуев (Харьковская обл.) разбился самолет Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что на борту Ан-26 кроме экипажа, находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. «Пожар ликвидирован… Информация о погибших и травмированных уточняется. На месте оперативно работают все службы.», – написал Шмыгаль на своем telegram-канале.

Отметим, что в Чугуеве находится военный аэродром. По данным командования Военно-воздушных сил, самолет АН-26 потерпел крушение в момент, когда заходил на посадку.

«По предварительным данным погибло 20 человек. Большинство – курсанты ХНУВСу», – отметили в командовании.

Как уточнили в МВД Украины, авария произошла в 20:50 на расстоянии около 2 км до военного аэродрома. На борту самолета, по данным диспетчера, было 28 человек. «Произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием…. На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба…. По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски 4-х человек продолжаются», – отметили в МВД.

«На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибло, 2 выжили (1 – в критическом состоянии), судьба 4-х в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь», – сообщил в соцсети губернатор Харьковской области Алексей Кучер.