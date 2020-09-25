Я бы не воспринимал всерьез: Эксперт прокомментировал идею силовиков следить за украинцами в «ВКонтакте»

Со стороны СНБО нужны дополнительные уточняющие комментарии относительно их заявления об отслеживании украинских пользователей в российской соцсети «ВКонтакте». Такое мнение в эфире «Громадського радіо» высказал Дмитрий Золотухин, эксперт по информационным технологиям, экс-заместитель министра информационной политики.

«Идею отслеживать украинских пользователей я бы не воспринимал всерьез, мне кажется, это оговорка или фигура речи», – считает он.

Золотухин напомнил, что санкции, наложенные Украиной, в отношении российских соцсетей основываются на законе, принятом в 2014 году. И это, прежде всего, экономические санкции.

«Согласно этому закону, санкции наложены на компанию "Mail.ru Group", владельцем которой является Алишер Усманов, он из ближнего окружения Владимира Путина. Санкции имели экономический характер. И субъектами этих санкций могут быть исключительно зарубежные страны, компании, зарегистрированные в иностранных странах, и физические лица, зарегистрированные в иностранных странах, если они представляют определенную угрозу для национальных интересов Украины», – сказал эксперт.

Поэтому, с его точки зрения, никакие другие субъекты, в том числе и граждане Украины, не относятся к вышеназванным категориям. «Если же хотят создать дополнительную нормативно-правовую базу, то нужно начинать именно с этого. То есть, должны быть разработаны, которые примут в парламенте, на основании них и будет осуществляться какая-то деятельность по отслеживанию, сбору персональных данных», – пояснил Золотухин.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинских пользователей соцсети «ВКонтакте» начнут брать на учет полиции. Правоохранители будут расследовать факты распространения контента в запрещенной в Украине соцсети.