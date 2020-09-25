На Донетчине еще 112 жителей заболели коронавирусом (Карта)

Сегодня, 25 сентября, в Донецкой области COVID-19 диагностировали еще у 112 жителей, в том числе у 4 детей. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Среди заболевших:
- 40 – в Николаевке;
- 18 – в Великоновоселковском районе;
- 17 – в Славянске;
- 5 – в Покровске;
- 5 – в Торецке;
- 4 – в Угледаре;
- 4 – в Марьинском районе;
- 3 – в Мариуполе;
- 3 – в Константиновке;
- 3 – в Краматорске;
- 3 – в Селидово;
- 3 – в Славянском районе;
- 2 – в Волновахском районе;
- 1 – в Дружковке;
- 1 – в Мангушском районе.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 963 случая COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 494 человека;
- на лечении – 1 415 пациента;
- летальных случаев – 54.
На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 сентября в Украине COVID-19 заболели 191 671 человек (85 133 пациента – выздоровели, 3 565 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 895 случаев (выздоровели – 461 пациент, летальных случаев – 9).
В «ДНР» – 3 211 случаев коронавируса (выздоровели – 2 027 человек, летальных случаев – 182). В «ЛНР» – 906 заразившихся (выздоровели – 750 человек, летальных случаев – 31).