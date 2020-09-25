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На Донетчине еще 112 жителей заболели коронавирусом (Карта)

25.09.20 23:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 25 сентября, в Донецкой области COVID-19 диагностировали еще у 112 жителей, в том числе у 4 детей. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Среди заболевших:

  • 40 – в Николаевке;
  • 18 – в Великоновоселковском районе;
  • 17 – в Славянске;
  • 5 – в Покровске;
  • 5 – в Торецке;
  • 4 – в Угледаре;
  • 4 – в Марьинском районе;
  • 3 – в Мариуполе;
  • 3 – в Константиновке;
  • 3 – в Краматорске;
  • 3 – в Селидово;
  • 3 – в Славянском районе;
  • 2 – в Волновахском районе;
  • 1 – в Дружковке;
  • 1 – в Мангушском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 963 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 494 человека;
  • на лечении – 1 415 пациента;
  • летальных случаев – 54.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 сентября в Украине COVID-19 заболели 191 671 человек (85 133 пациента – выздоровели, 3 565 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 895 случаев (выздоровели – 461 пациент, летальных случаев – 9).

В «ДНР» – 3 211 случаев коронавируса (выздоровели – 2 027 человек, летальных случаев – 182). В «ЛНР» – 906 заразившихся (выздоровели – 750 человек, летальных случаев – 31).

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