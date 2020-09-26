Катастрофа самолета под Харьковом: Продолжают искать трех человек

По состоянию на утро 26 сентября, на месте катастрофы под Чугуевом (Харьковская обл.) продолжаются поиски трех человек, работают спасатели ГСЧС и полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В поисках задействованы 62 человека от ГСЧС и 10 ед. техники, также работают психологи.

Перед катастрофой военного самолета Ан-26 на Харьковщине пилот заявил, что у судна отказал левый двигатель. Об этом журналистам на месте происшествия рассказал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает «Громадське».

«Было сообщение от пилота о том, что отказал левый мотор (то есть речь идет о двигателе – ред.)», – сказал он.

В то же время Кучер отметил, что во время учений иногда специально выключают один из двигателей, и для опытного летчика это не является критической ситуацией.

«Что произошло потом, тоже непонятно, будет устанавливать следствие», – сказал председатель ОГА.

Он добавил, что, по предварительной информации, те 2 человека, кто выжил, выпрыгнули из самолета, когда он был на низкой высоте. Они госпитализированы в больницы Харькова.

Расследовать катастрофу военного самолета АН-26 под Чугуевом будет специальная комиссия, которую возглавит вице-премьер Олег Уруский. О создании комиссии сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Президент Владимир Зеленский также планирует в субботу прибыть на место происшествия.

Напомним, 25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуева на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием. На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. В 21:55 пожар самолета был ликвидирован. На борту находилось 27 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски 3 человек продолжаются.