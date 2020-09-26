Минздрав предупреждает о «коронавирусных» мошенниках

Министерство здравоохранения предупреждает украинцев, что информация о продаже якобы лекарств от коронавируса, которая начала активно распространяться, является мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В сети Интернет начала распространяться информация о продаже лекарств от коронавируса в украинских аптеках. МОЗ предупреждает: эта информация не соответствует действительности и распространяется в мошеннических целях», – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, что утверждены протоколы лечения COVID-19. Препараты больным коронавирусной инфекцией назначает исключительно врач.

«Будьте здоровы и не занимайтесь самолечением! В случае плохого самочувствия обратитесь к семейному врачу», – заключили в МОЗ.